10 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:30 Spor Artı

02:00 Gündem Futbol

02:00 Futbol Aklı

03:25 Başlama Vuruşu

04:00 İleri Üçlü

05:30 Süper Lig Özetler

06:00 TFF 1. Lig Özetler

06:30 İngiltere Premier Lig Özetler

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İlk Baskı

07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş Hoffenheim - Bayern Münih

08:45 Spor Kitaplığı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:00 Süper Spor

09:15 İngiltere Premier Lig Özetler

09:30 Orhan Ayhan'la

09:50 TFF 1. Lig Goller

10:00 Spor Bülteni

10:00 Teknik Analiz

10:00 Futbol Aklı

10:55 Spor Kitaplığı

11:00 Spor Manşet

12:00 Spor Bülteni

12:25 Süper Lig Özetler

12:55 Efsanelerin İzinde

13:00 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

13:45 Almanya - Türkiye

13:55 Efsanelerin İzinde

14:00 Avrupa Stüdyosu

14:00 Spor Hafta Sonu

14:00 Spor Stüdyosu

15:55 Ankaragücü - Sivasspor

16:00 Spor Haftasonu

16:00 Gündem Futbol

18:00 Spor Merkezi

18:00 Muhabir Saati

20:00 Spor Bülteni

20:00 Spor Akşamı

21:00 Futbol Aklı

21:00 Stadyum

23:05 İleri Üçlü