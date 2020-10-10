Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol
02:00 Futbol Aklı
03:25 Başlama Vuruşu
04:00 İleri Üçlü
05:30 Süper Lig Özetler
06:00 TFF 1. Lig Özetler
06:30 İngiltere Premier Lig Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
07:00 Almanya Bundesliga Futbol Karş Hoffenheim - Bayern Münih
08:45 Spor Kitaplığı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:00 Süper Spor
09:15 İngiltere Premier Lig Özetler
09:30 Orhan Ayhan'la
09:50 TFF 1. Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:00 Teknik Analiz
10:00 Futbol Aklı
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:00 Spor Bülteni
12:25 Süper Lig Özetler
12:55 Efsanelerin İzinde
13:00 Avrupa Stüdyosu
13:00 Spor Bülteni
13:45 Almanya - Türkiye
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 Avrupa Stüdyosu
14:00 Spor Hafta Sonu
14:00 Spor Stüdyosu
15:55 Ankaragücü - Sivasspor
16:00 Spor Haftasonu
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
18:00 Muhabir Saati
20:00 Spor Bülteni
20:00 Spor Akşamı
21:00 Futbol Aklı
21:00 Stadyum
23:05 İleri Üçlü
- Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Ekim 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika