10 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu

03:55 Seksenler

04:55 İncir Ağacı

05:00 İncir Ağacı

06:15 Uğurlugiller

06:40 Perihan Abla

07:00 Perihan Abla

07:35 Seksenler

08:05 Seksenler

10:05 Benim Adım Melek

10:25 Dizi

13:50 Yedi Numara

14:50 Yeditepe İstanbul

15:40 Masumlar Apartmanı

16:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim