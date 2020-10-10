10 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika

10 Ekim 2020 Trt1 Yayın Akışı
10.10.2020 06:42
10 Ekim 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
03:55 Seksenler
04:55 İncir Ağacı
05:00 İncir Ağacı
06:15 Uğurlugiller
06:40 Perihan Abla
07:00 Perihan Abla
07:35 Seksenler
08:05 Seksenler
10:05 Benim Adım Melek
10:25 Dizi
13:50 Yedi Numara
14:50 Yeditepe İstanbul
15:40 Masumlar Apartmanı
16:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
Son Dakika Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Ermenistan Başbakanı'nın ayakları yere basarsa görüşmeye hazırız Türkiye, Karadeniz'de keşfettiği doğal gaz rezervi miktarını yukarı yönlü revize etmeye hazırlanıyor Acun Ilıcalı, telif davasını kaybetti! 'Arnavut Kaldırımı' şarkısına tazminat ödeyecek Sadakatsiz'de kriz çıkaran yatak sahnesi! Seyirciler ikiye bölündü İBB, Taksim'deki simitçilerin faaliyetlerini durdurmasının ardından tezgahlarını da kaldırdı Anne kedinin yavrusunu kurtardığı görüntü yürekleri ısıttı Yasmin Erbil'den "Baban hastayken geziyorsun" eleştirisine cevap: Ölelim mi