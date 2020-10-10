10 Ekim Cumartesi DHA Spor Gündemi

Kenan Koçak: Türkiye'den teklif geldi ama inandığımız bir proje olmadı

"İlerleyen dönemlerde Türkiye'de çalışmak isterim"

"İlk 11'de forma giyen 4, 5 futbolcu transfer oldu""Tolgay'ı kadromuza katmak istedik"" Barış Başdaş , adaptasyon süreci yaşıyor""Hedefler doğrultusunda en iyisini yaparak bir yerlere gelmek istiyoruz"

A MİLLİ TAKIM12.00 Milliler, Rusya ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için Köln'den Moskova'ya geçecek.19.30 A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, bir futbolcusuyla birlikte maçın oynanacağı Dinamo Merkez Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek.20.00 Milliler, Rusya maçının son provasını yapacak.

BEŞİKTAŞ11.30 Siyah-beyazlı ekip, Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek

FENERBAHÇE17.00 Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'la hazırlık maçında karşılaşacak.

GALATASARAY11.00 Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPOR16.00 Bordo-mavililer, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile özel maç yapacak.

Misli.com 2. Lig ve Misli.com 3. Lig'de 4'üncü hafta maçları oynanacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ16: 00 Lüksemburg - Güney Kıbrıs16: 00 Karadağ - Azerbaycan19: 00 Faroe Adaları - Letonya19: 00 Lihtenştayn - Cebelitarık21: 45 İspanya - İsviçre21: 45 Ukrayna - Almanya21: 45 Andorra - Malta

VOLEYBOL16.00 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci olan milliler yurda dönecek.

MİSLİ.COM SULTANLAR LİGİ13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Vakıfbank15.00 Beşiktaş - Türk Hava Yolları17.00 Kuzeyboru - İlbank17.00 Sarıyer Bld. - PTT17.00 Sistem9 Yeşilyurt - Galatasaray HDI Sigorta

20.00 Fenerbahçe Opet - Aydın B.Şehir Bld.