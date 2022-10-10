10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü 2022 Ortak Bildirgesi açıklandı Açıklaması

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü dolayısıyla bazı sivil toplum kuruluşları tarafından ortaklaşa hazırlanan bildirgede, Ruh Sağlığı Yasası'nın önemi vurgulandı.

Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi'nde 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında, Cinsel Eğitim Araştırma Tedavi Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Uzman Dr. Rümeysa Taşdelen tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü 2022 Ortak Bildirgesi okundu.

Bildirgede, Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu'nun Dünya Ruh Sağlığı Günü temasını 2022 yılı için "Ruh sağlığını ve ruhsal iyilik halini küresel bir öncelik haline getirelim" olarak belirlediği ifade edildi.

Salgın, savaşlar, göçler ve iklim değişikliklerinin ruhsal iyilik hali üzerinde önemli sonuçları olduğu, bu dönemde intihar düşüncesi olanların sayısında artış yaşandığı aktarılan bildirgede, ruh sağlığı ve ruhsal iyilik halini küresel olarak bir öncelik haline getirmenin zorunluluğuna işaret edildi.

Bildirgede, bu süreçte sağlık çalışanlarının ruh sağlığı ve iyilik halinin de salgından olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kriz zamanlarında sağlık sisteminin sağlık çalışanlarını desteklemeye ve korumaya yönelik mekanizmalarla güçlendirilmesi gerektiği vurgulanan bildirgede, "Bu kriz dönemlerinde çalışanların ruh sağlığını destekleyecek düzenlemelerin eksikliği hissedildi. Bu eksikliğin giderilmesi için iş ortamları ve çalışma koşulları çalışanların ruh sağlığını destekleyecek şekilde düzenlenmelidir." ifadesi kullanıldı.

"Çalışma süreleri düzenlenip çalışma ortamları insanileşmeli"

Bildirgede, egzersiz, iyi beslenme, gıdaya erişimin yaygınlaştırılması gibi sağlığın sosyal belirleyicilerini bir araya getiren, ruh sağlığına olumlu etki yapan hedeflerin konulması ve çalışma sürelerinin düzenlenip çalışma ortamlarının insanileşmesine ihtiyaç olduğu belirtildi.

Salgın sürecinde tüm ulusların Kovid-19'un etkilerine hazırlıklı olmadığının görüldüğüne değinilen bildirgede, "Damgalamaya ve ayrımcılığa maruz kalan gruplar, göçmenler ve mültecilerin yaşadığı ruhsal zorlanmalar pandemi ile daha da arttı. Bu koşullarda, ayrımcılık, damgalanma ve nefret söylemine maruz bırakılan grupların sağlıklı ve güvenli bir yaşam sürebilmelerini sağlayacak yeni politikalara acil olarak ihtiyacımız vardır." değerlendirilmesi yapıldı.

Ruh Sağlığı Yasası'nın sadece ruh sağlığı çalışanlarını veya ruhsal hastalıkları olan kişileri değil tüm toplumu yakından ilgilendirecek çok önemli bir konu olarak ele alınması gerektiği belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bilimsel, özgürlükçü, önleyici, koruyucu, insana yaraşır koşullarda ruh sağlığı hizmeti sunulmasını sağlayacak, hasta veya hizmet alan merkezli ve hak temelli bir Ruh Sağlığı Yasası'nın ülkemize en kısa sürede kazandırılması gerekmektedir. 2022 yılı Dünya Ruh Sağlığı Günü için ilan edilen 'Ruh sağlığını ve ruhsal iyilik halini küresel bir öncelik haline getirelim' sloganı, yaşadığımız küresel zorlukların karşısında toplumumuzu ve dünyayı daha iyi yaşanılabilir bir yer haline getirme çabalarımızı yeniden canlandırma fırsatı sunmaktadır."

Basın toplantısına Türkiye Psikiyatri Derneği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ejder Akgün Yıldırım, Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği'nden Uzman Doktor Zehra Koyuncu, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneğinden İkram Doğan da katıldı.