10 Ekim Katliamında Yaşamını Yitirenler Anıldı: "Nereye Giderseniz Gidin, Elimiz Sizin Yakanızda"

Terör örgütü IŞİD'in Ankara Tren Garı'nın önünde yaptığı 10 Ekim katliamında yaşamını yitirenler karanfillerle anıldı. Katliamda Oğlu Korkmaz Tedik'i yitiren Zühre Tedik, gar önündeki anma öncesinde kendilerine müdahale eden polislere, "Size emir verenler değil, siz de aynısınız ki bizi alana koymuyorsunuz. 'Ben anneyim' diyorum, 'Yine seni arayacağım' diyor. Sanki ben bomba alana getiriyorum. Söz, biz katillerden hesap soruna kadar bu alan dolmaya devam edecek. Nereye giderseniz gidin, elimiz sizin yakanızda" diye tepki gösterdi.

IŞİD'in Ankara Tren Garı'nın önünde 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlediği canlı bomba saldırısında hayatını kaybeden 103 yurttaş, katliamın yedinci yıl dönümünde anıldı. Gar kavşağında, canlı bombaların kendisini patlattığı gar önüne gitmek isteyen aileler ile polis arasında gerginlik çıktı. Polis, bir genci yumrukladı.

Anmaya katılanlar, polisle yaşanan gerginliğin ardından tren garının önüne yürüdü. Ölenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart taşıyan katılımcılar, "10 Ekim'i unutma, unutturma" sloganı attı. Anmaya, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EMEP Genel Başkanı Ercüment Akdeniz, CHP milletvekilleri Ali Haydar Hakverdi, Ali Mahir Başarır, Murat Emir, Kani Beko, Yıldırım Kaya ve HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Oya Ersoy ile TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık da katıldı.

"NEREYE GİDERSENİZ GİDİN, ELİMİZ SİZİN YAKANIZDA"

Katliamda oğlu Korkmaz Tedik'i kaybeden Zöhre Tedik, yedi yıl önce gar meydanında Türkiye'nin dört bir yanından binlerce yurttaş olduğunu anımsatarak, "Hem benim oğlumu hem de 103 insanı çaldınız. Hem de 10 Ekim'de anmaya bile müsaade etmeyen bu sistemi, bu düzen, bu yukarda emir verenler, yüzlerin gelmesinden korkan bu sistem ve düzen yıkılacaktır" dedi.

Tedik, anmaya gelmek için beş aramadan geçtiklerini belirterek, "Sen benim oğlumu katlet, şimdi de bu alana sadece anmak için yüz binlerce yoldaşlarının, işçilerin ve emekçilerin alana gelmemesi için alanı parça parça ediyorlar. Polisler, size emir verenler değil, siz de aynısınız ki bizi alana koymuyorsunuz. 'Ben anneyim' diyorum, 'Yine seni arayacağım' diyor. Sanki ben bomba alana getiriyorum. Söz, biz katillerden hesap soruna kadar bu alan dolmaya devam edecek. Nereye giderseniz gidin, elimiz sizin yakanızda" diye konuştu.

Anmada konuşan 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakince Coşgun, yedi yıl öncesini hayal edemediklerini ve hayal etmeye çalıştıkça da konuşmakta güçlük çektiklerini kaydederek, "Her ayın 10'unda buradayız. Her ayın 10'unda bağırıyoruz. Diyoruz ki 'Adalet'. Biz, gerçek katiller yargılanıncaya kadar 'adalet' demeye devam edeceğiz. Biz, yaşamını yitiren insanların bayraklarının düştüğü yerde onları sembolize edecek bir anıt gelinceye kadar aileler olarak her ayın 10'unda burada olacağız" dedi.

"GERÇEK BİR KATLİAM ANMASI YAPMIŞ OLMUYORUZ"

Coşgun, anma öncesinde polis müdahalesiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Biz yüreği yanan insanlar olarak anma yapmaya çalışırken arkadaşlarımızın hunharca dövüldüğü, yerlerde sürüklendiği, karga tulumba gözaltına alındığı süreçte, gerçek anlamda 10 Ekim katliamı anması yapmış olmuyoruz. Biz, her ayın 10'unda bir acıyla karşılaşmak da istemiyoruz. Ailelerimizden birinin kalp krizi geçirmek üzere olduğu bir anma sürecinde duygularımız darman duman. Aklımız başımızdan gitmiş vaziyette" diye konuştu.

KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil, 2015 seçimleri öncesinde Türkiye'de IŞİD'lilerin sınırlardan rahatça geçebildiğini ifade ederek, "O dönem konuşmayanlar, o dönem bu katliama adım adım zemin hazırlayıp o katillerin bu meydana gelerek 103 arkadaşımızı aramızdan koparılmasına neden olanlar, bugün tutuklu olan ve firarı olan sanıklar değildir sadece. Bu olayın siyasi boyutu, siyasi sorumluları yargılanıncaya kadar burada olmaya devam edeceğiz" dedi.

SEÇİM ÖNCESİ UYARDI

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 10 Ekim katliamını azmettirenleri kendilerinden hesap sorulana kadar unutmayacaklarını kaydederek, "Yitirdiğimiz 103 arkadaşımızı unutmayacağız, unutturmayacağız. Şunu da söylemek istiyoruz. Bugün yine önemli bir seçime gidilen süreçte hiç kimse, ama hiç kimse katliamlardan, bombalardan, vahşetten medet ummasın. Aklınızdan bile geçirmeyin diyoruz. Sonuna kadar hesap sormak için mücadele edeceğimizi de söylüyoruz. Biliyoruz ki 10 Ekim'de, yedi yıl önce yitirdiğimiz arkadaşlarımızın anısına sahip çıkmak, ancak bu ülke ve topraklarda bir daha böyle katliamların olmayacağı, kimsenin bunu aklından bile geçirmeyeceği, bu katliamın gerçek sorumlularının yargılanacağı bir Türkiye'yi kurmakla mümkün olacaktır" diye konuştu.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, katliamın arkasındaki güçlerin gizlenmeye çalışıldığını belirterek, ailelerin anıt talebinin bile valilik engeliyle karşılaştığını anlattı. Koramaz, "Bugün ne söylesek kaybettiklerimizin yanında az kalacak. Bizler, bu meydanda yaşamını kaybeden 104 arkadaşımızı sonsuzluğa uğurladık ama o günden beri hepimiz tarifsiz kederler içindeyiz, büyük travmalar yaşadık… Ne yaparlarsa yapsınlar arkadaşlarımızı asla unutmayacağız" dedi.

"SAVAŞ, HALK SAĞLIĞINA ZARARLIDIR"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey üyesi Vedat Bulut da şunları söyledi:

"Onlar, Türkiye'nin dört bir yanından barış güvercini olarak bu alana geldiler ve bu alandan kendi coğrafyalarına uçtular. Onları defneyledik. Ancak onların emek, demokrasi ve barış mücadelelerini yükseltmek, devam ettirmek bizlerin bir vazifesi. Biz emeği savunuyoruz, çünkü yoksulluk halk sağlığına zararlıdır. Barışı savunuyoruz, çünkü savaş halk sağlığına zararlıdır. Bunu söyleyen TTB Merkez Konseyi, ceza almıştı ancak beraat ettiler üst mahkemede ve şu anda beraatleri de mahkeme tarafından onaylanmış durumda. Biz elbette ki demokrasiyi savunacağız, çünkü diktatörlük halk sağlığına zararlı."

Konuşmaların ardından, katliamda yaşamını yitiren 103 kişi için geçici olarak yaptırılan anıta karanfiller bırakıldı.