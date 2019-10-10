Son Dakika Haberleri: 10 ekim perşembe dha spor gündemi
Son Dakika Spor 10 ekim perşembe dha spor gündemi

10 ekim perşembe dha spor gündemi

54 dakika önce

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

10 ekim perşembe dha spor gündemi, System.String[]

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

17.30 Teknik direktör Şenol Güneş ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek. (Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri)

18.00 Ay-yıldızlılar, Arnavutluk karşılaşmasının son provasını yapacak.

ARNAVUTLUK

19.00 Teknik direktör Edoardo Reja ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek (Ülker Stadyumu)

19.30 Arnavutluk, Türkiye maçı öncesinde son çalışmasını yapacak.

BEŞİKTAŞ

Başkan adayları Divan'a başvuru yapıp, ön listelerini sunacaklar

18.00 Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başlayacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını çift idmanla sürdürecek.

GALATASARAY

Sarı kırmızılı takımda Sivasspor maçı hazırlıkları sürecek

TRABZONSPOR

Bordo-mavili takım günü izinli geçirecek.

BASKETBOL

THY Avrupa Ligi

20.00 Kızılyıldız - Fenerbahçe Beko

EURO 2020

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 7. hafta maçları başlıyor

19.00 Belarus- Estonya (C Grubu)

21.45 Hollanda- Kuzey İrlanda (C Grubu)

21.45 Hırvatistan- Macaristan (E Grubu)

21.45 Slovakya- Galler (E Grubu)

21.45 Avusturya- İsrail (G Grubu)

21.45 Letonya- Polonya (G Grubu)

21.45 Kuzey Makedonya- Slovenya (G Grubu)

17.00 Kazakistan- Kıbrıs Rum Kesimi (I Grubu)

21.45 Rusya-İskoçya (I Grubu)

21.45 Belçika- San Marino (I Grubu)


Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 09:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Merakla beklenen dizi Kuruluş Osman'ın ilk fragmanı yayınlandı! Her sahnesi tüyleri diken diken etti
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan'dan Özlem Ada Şahin'a gönderme: Arda'dan ve kendimden çok eminim "Düğüne gidiyoruz" diyen Mehmetçiğin videosu paylaşım rekoru kırıyor Fatih Terim'in sabrı sonunda taştı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 10:22:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 ekim perşembe dha spor gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]