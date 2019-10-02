Son Dakika Haberleri: 10. Elbistan Afşin Ekinözü Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası
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10. Elbistan Afşin Ekinözü Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

10. Elbistan-Afşin-Ekinözü (EAE) Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası 5 Ekim'de düzenlenecek.

10. Elbistan Afşin Ekinözü Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası, System.String[]

10. Elbistan-Afşin- Ekinözü (EAE) Ultramaratonu Türkiye Şampiyonası 5 Ekim'de düzenlenecek.

Şampiyona kapsamında EAE Ultramaraton Kurucu Başkanı İbrahim Şahin, EAE Ultramaraton Sivil Toplum Kuruluşları Sorumlusu Sıtkı Gönen ve Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'ile Afşin Belediyesi'nde bir araya geldi

Başkan Güven, burada yaptığı açıklamada Afşin, Elbistan ve Ekinözü ilçelerini kapsayan söz konusu maratonun ilçelerin tanıtılmasına da katkı sağlayacağını söyledi.

İbrahim Şahin ise ultramaratonda ısrarlı olmalarının sebebinin sporda çıtayı yükseltmek, bölgeyi tanıtmak, insanların birlik ve beraberlik içinde aynı hedefe koşmaları olduğunu ifade etti.

Bölge olarak, Avrupa, Asya, ve Dünya ultramaraton şampiyonasına ev sahipliği yapacak seviyeye gelmek istediklerini belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Memleketimiz gerçekten çok güzel fakat bölgemizi ülkemize ve dünyaya tanıtmak anlamında halen istediğimiz seviyede değiliz. Ülkemizde çoğu kimse Ceyhan Nehri'nin Elbistan'da doğduğunu bilmez. Ülkemizde çoğu kimse bu kutsal değerimiz olan Esbab-ı Kehf'in Afşin'de olduğunu bilmez. Biz sporun yanında bölgemizi ve bu güzellikleri hem ülkemize hem de dünyaya tanıtıyoruz. Bu güzellikleri her yıl burada yaşatırsak bölgemizin marka değeri artar. Ultramaraton ve şampiyona denildiği zaman, Elbistan, Afşin, Ekinözü ve bu kardeş ilçeler herkesin aklına gelecek."

Şahin, 5 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek şampiyonaya bütün sporcuları davet etti.

Elbistan, Türkiye, Ekinözü, Afşin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 06:16 Kaynak: AA
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