10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri iptal edildi - Son Dakika

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri iptal edildi

6 saat önce

Akçaabat Belediyesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit olması nedeniyle 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ni iptal etti.

10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri iptal edildi, System.String[]

Akçaabat Belediyesi, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu askerlerin şehit olması nedeniyle 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ni iptal etti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, yaptığı yazılı açıklamada, ülkece yaşanan üzücü olaylardan dolayı 2-11 Mart arasında yapmayı planladıkları 10. Erol Günaydın Tiyatro Günleri'ni iptal ettiklerini duyurdu.

Ekim, "Aklımız ve kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Üzüntü ve acımız kelimelerle anlatılamayacak kadar büyük. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

Akçaabat, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 12:54 Kaynak: AA
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