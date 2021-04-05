10 eski amirale bildiri gözaltısı, 4 emekli amiral de ifadeye çağrıldı (2) - Son Dakika

'BİLDİRİ' yayımlayan 104 emekli amirale başlatılan soruşturmada bildiriye imza atan 10 emekli amiral sabah saatlerinde gözaltına alındı, 4 emekli amiral ise ifadeye çağrıldı.

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