10 evden hırsızlık yapan 2 kişi tutukladı - Son Dakika

Hatay'ın Samandağ ilçesinde 10 ayrı evden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlın Eriklikuyu, Çamlıyayla ve Batıayaz mahallelerinde farklı tarihlerde 10 ayrı evden meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmak üzere Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı araştırmada, şüpheliler R.H. ve T.H. gözaltına alındı. Evlerden ziynet eşyaları ve jeneratör çaldıkları belirlenen 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - HATAY