10 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Maç Saati

01:45 Süper Lig Haftanın Golleri

02:00 beIN Teknik

03:00 Gamer

05:45 Süper Lig Haftanın Golleri

06:00 beIN Teknik

07:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 Süper Lig Haftanın Golleri

11:00 beIN Manşet

12:30 Nostalji Maçlar: Fenerbahçe - G. Birliği

14:15 Süper Lig Haftanın Golleri

14:30 Arşiv Süper Lig

15:15 Arşiv Süper Lig

15:45 Süper Lig Haftanın Golleri

16:00 Maç Saati

17:45 Süper Lig Haftanın Golleri

18:00 beIN Teknik

19:00 Taraftar

20:00 Sporun Mabetleri

20:30 Süper Lig Yolu

22:00 Farklı Açı

23:00 Süper Lig Haftası

23:30 İstatistik Bankası