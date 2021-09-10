Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:00 Spor Artı
02:00 Taktik Analiz
04:30 Cebelitarık - Türkiye
06:15 Spor Kitaplığı
06:20 Takvim Yaprakları
06:25 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:35 A Milli Futbol Takımı Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
13:55 Hava Durumu
14:00 TBMM-TV
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Spor Merkezi
19:55 Hava Durumu
20:00 Milli Maç Özel
20:45 % 100 Futbol
21:45 2022 Dünya Kupası Elemeleri Özetler
22:20 TFF 1. Lig Goller
22:30 % 100 Futbol Devre Arası
22:45 A Milli Futbol Takımı Özetler
23:35 Süper Lig Goller
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 10 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika