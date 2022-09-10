Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
01:30 Buz Kıyameti
02:45 Gelinim Mutfakta
05:00 Yabancı Damat
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Mahrumlar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
23:45 Seversin
Son Dakika › TV › 10 Eylül 2022 Kanal d Yayın Akışı - Son Dakika