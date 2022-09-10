Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
02:00 İtalya Seri A Özetler
02:30 İskoçya Premiership Özetler
02:45 Spor Atlası
02:55 Spor Takvimi
03:00 Stadyum
05:00 İleri Üçlü
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Boluspor - Göztepe A.ş
08:45 İtalya Seri A Goller
09:00 Orhan Ayhan'la
09:35 İskoçya Premiership Özetler
09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler
09:50 Spor Toto 1. Lig Özetler
09:55 Spor Takvimi
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 İtalya Seri A Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:55 Spor Takvimi
14:00 Aktüel Futbol
16:00 Spor Bülteni
16:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Beyçimento Bandırmaspo
18:30 Spor Haftasonu
19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Sakaryaspor A.ş. - Alt
22:00 Stadyum
Son Dakika › TV › 10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika