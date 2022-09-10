10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

10.09.2022 06:42
10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı

10 Eylül 2022 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 İtalya Seri A Özetler

02:30 İskoçya Premiership Özetler

02:45 Spor Atlası

02:55 Spor Takvimi

03:00 Stadyum

05:00 İleri Üçlü

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Boluspor - Göztepe A.ş

08:45 İtalya Seri A Goller

09:00 Orhan Ayhan'la

09:35 İskoçya Premiership Özetler

09:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:50 Spor Toto 1. Lig Özetler

09:55 Spor Takvimi

10:00 Spor Bülteni

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 İtalya Seri A Özetler

13:00 Spor Bülteni

13:55 Spor Takvimi

14:00 Aktüel Futbol

16:00 Spor Bülteni

16:25 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Beyçimento Bandırmaspo

18:30 Spor Haftasonu

19:55 Spor Toto 1. Lig Futbol Karşılaşması Sakaryaspor A.ş. - Alt

22:00 Stadyum

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Kaynak: InterSinema.com

İtalya, Futbol, Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 10 Eylül 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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