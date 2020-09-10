10 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo maçlarına, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.

Beşiktaş'ın Diego Costa için 10 milyon euro önerdiği iddia edildi

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Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı, Macron'un skandal sözlerine cevap verdi: Kendi acziyetinin dışa vurumudur

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