Son Dakika Haberleri: 10 Farklı Evden Hırsızlık Yaptıkları Tespit Edilen 4 Kişi Yakalandı

10 Farklı Evden Hırsızlık Yaptıkları Tespit Edilen 4 Kişi Yakalandı

34 dakika önce

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

10 Farklı Evden Hırsızlık Yaptıkları Tespit Edilen 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Bitlis'in Tatvan ilçesinde 10 farklı evden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, 10 farklı evden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtilerek, "Hırsızlık yaptıkları tespit edilen 4 kişi yakalandı. Geriye dönük yapılan incelemeler neticesinde, ilçemizde farklı tarihlerde meydana gelen 10 farklı evden hırsızlık, mala zarar verme ve iş yerinden veya kurumdan hırsızlık olayının, yakalanan şüpheliler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu olaylardan elde ettikleri 38 adet saat, 20 adet tespih, 1 adet künye, 12 adet altın yüzük, 1 adet kolye, 2 adet tablet, 1 adet altın küpe, 1 adet altın kelepçe bilezik ve 1 adet sekizli çeyrek altın kolye ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli, işledikleri suçlardan dolayı adli mercilere sevk edilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:00 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Müziğe Ara Vererek Zeytinyağı Üretimine Başlayan Şarkıcı Ege: Tüm Birikimim Gitti İstanbul Adliyesi'nde Şok Hırsızlık! Vezne Görevlisi, Zimmetine 321 Bin TL Geçirdi

Fenerbahçe 3. Golü Attı, Markette Maçı İzleyen Baba-Oğul Çılgına Döndü İŞKUR 1 Milyon Gencin İstihdamına Yardımcı Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 13:34:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 10 Farklı Evden Hırsızlık Yaptıkları Tespit Edilen 4 Kişi Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]