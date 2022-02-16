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10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

16.02.2022 11:26
10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 farklı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 10 farklı hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 1 şüpheli, polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri rutin kontroller sırasında Şehit Kerim Mahallesi Adana Bulvarı üzerinde kendilerini görünce kaçmaya başlayan S.A.Ç. isimli şahsı yakaladı. Şahsın yapılan incelemesinde, 7 işyeri, 2 okul ve 1 ikametten olmak üzere 10 farklı adreste meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarının faili olduğu belirlendi. Şahsın adresinde yapılan aramada 1 adet çalıntı motosiklet ile 7 tıraş makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen mallar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. - MERSİN

10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı

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Mersin, Tarsus, Adana, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 farklı hırsızlık olayına karışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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