10. Fazza Para Halter Dünya Kupası
1 saat önce
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporculardan Sibel Çam gümüş, Yasemin Ceylan Baydar ise bronz madalya elde etti.
Birleşik Arap Emirlikleri
'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporculardan Sibel Çam gümüş, Yasemin Ceylan Baydar ise bronz madalya elde etti. Türkiye
Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai
'de gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, 115 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.
Kadınlar 61 kiloda mücadele eden Yasemin Ceylan Baydar ise 100 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.
Şampiyonada dün Nazmiye Muratlı
altın, Besra Duman bronz madalya elde etmişti.
Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA
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