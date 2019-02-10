Son Dakika Haberleri: 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası

10. Fazza Para Halter Dünya Kupası

1 saat önce

Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporculardan Sibel Çam gümüş, Yasemin Ceylan Baydar ise bronz madalya elde etti.

10. Fazza Para Halter Dünya Kupası, System.String[]
Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 10. Fazza Para Halter Dünya Kupası'nda milli sporculardan Sibel Çam gümüş, Yasemin Ceylan Baydar ise bronz madalya elde etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Dubai'de gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde kadınlar 73 kiloda podyuma çıkan Sibel Çam, 115 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar 61 kiloda mücadele eden Yasemin Ceylan Baydar ise 100 kiloluk derecesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonada dün Nazmiye Muratlı altın, Besra Duman bronz madalya elde etmişti.

Dünya Kupası, 12 Şubat Salı günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:32 Kaynak: AA

Spor
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