10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı - Son Dakika
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10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı

23.03.2022 16:45
10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'uncusu açılan Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'uncusu açılan Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı ziyaretçilerini ağırlıyor.

Marmaris Fuarcılık Organizasyon Şirketi (MARFO) tarafından Çamköy Kapalı Pazar Yeri'nde organize edilen fuara, 55 firma katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, belediye olarak yerel tohum üretimine destek olduklarını ve bölge çiftçisine ekonomik girdi sağlamak için geliştirdikleri projelerle mücadele ettiklerini söyledi.

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise tarımsal üretim girdi maliyetlerinin artmasıyla sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın boğuştuğunu söyledi.

Kimsenin, "Çekilin tarladan ekmiyoruz, üretmiyoruz" demeye hakkı olmadığını vurgulayan Saylak, "Tarım geleceğimiz, gelecek tarımda. Tarımın siyaseti olmaz. Tarımdaki paydaşlarla bir araya gelmek zorundayız." dedi.

Açılış törenine, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Fethiye ile Seydikemer ilçe ziraat odası başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Fuar, 26 Mart'ta sona erecek.

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Marmaris, Fethiye, Tohum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10. Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas Fuarı açıldı - Son Dakika
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