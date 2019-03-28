Son Dakika Haberleri: 10 Fetö Sanığı Mahkemeye Sevk Edildi

10 Fetö Sanığı Mahkemeye Sevk Edildi

1 saat önce

Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildiler.

10 Fetö Sanığı Mahkemeye Sevk Edildi, System.String[]
Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildiler.

Yalova merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden KHK ile ihraç edilen 9 askeri öğrenci ile 1 emekli asker emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Bu kapsamda dün mahkemeye sevk edilen 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı. - YALOVA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:05 Kaynak: İHA

Terörle Mücadele Şubesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü, Yalova, 3. Sayfa
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