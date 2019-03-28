10 Fetö Sanığı Mahkemeye Sevk Edildi
1 saat önce
10 FETÖ sanığı mahkemeye sevk edildiYALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildiler.
10 FETÖ sanığı mahkemeye sevk edildi
YALOVA - Yalova Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
tarafından 12 ilde eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli daha adliyeye sevk edildiler.
Yalova merkezli olarak 12 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden KHK ile ihraç edilen 9 askeri öğrenci ile 1 emekli asker emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildiler. Bu kapsamda dün mahkemeye sevk edilen 7 askeri öğrenci ve 1 emekli asker ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmışlardı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:45 Kaynak: İHA
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