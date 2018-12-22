Son Dakika Haberleri: 10. Gerontoloji Ödül Töreni

10. Gerontoloji Ödül Töreni

4 saat önce

10. Gerontoloji ödül töreni Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlendi.

10. Gerontoloji Ödül Töreni, System.String[]
10. Gerontoloji ödül töreni Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde düzenlendi.

Park Ala Düğün salonunda düzenlenen törene, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı ve Ulusal Yaşlılık Konseyi Başkanı Saffet Acar, çok sayıda bilim insanı ve vatandaşlar katıldı.

2018 yılının yaşlanma ve yaşlılık alanında başarılı çalışmalar yapmış olan bilim insanlarının ve uygulayıcılarının ödüllendirildiği alanının en prestijli töreninde Bilim Hizmet Ödülü'nü Prof. Dr. Sevinç Yücecan, Prof. Dr. Zeynep Onur, Uzm. Dr. Melih Vural alırken Gerofuture ödülünü Arş. Gör. Çiğdem Demir Çelebi, Uygulama Hizmet Ödülünü ise Mustafa Cengiz Çöpelli aldı.

Ödüllerini alan bilim insanları teşekkür konuşmalarında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:56 Kaynak: AA

Saffet Acar, Afyonkarahisar, Dinar, Güncel
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