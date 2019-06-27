10 göçmenin öldüğü kazada minibüsün şoförü: Ehliyetim olmadığı için kaçtım (3)
1 saat önce
TUTUKLANDIEdirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 06:57 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Edirne'nin Meriç ilçesinde, 10 kaçak göçmenin yaşamını yitirdiği, 30 kişinin de yaralandığı, 80 HH 267 plakalı minibüsü kullanan Tayfun Özdemir, emniyetteki işlemleri sonrası elleri kelepçeli olarak Uzunköprü ilçesinde adliyeye sevk edildi. Özdemir, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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