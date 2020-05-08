10 gönüllü, günde 5 bin maske üretiyor - Son Dakika

TOKAT'ın Zile ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde, gönüllü 6 usta öğretici ve 4 kursiyer resmi kurumlar için koruyucu maske üretiyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'koronavirüs ile mücadele önlemleri' kapsamında Zile Halk Eğitim Merkezi'nde resmi kurumlar için koruyucu maske üretimine başlandı. 6 usta öğretici ve 4 kursiyer olmak üzere toplam 10 gönüllü, günlük 5 bin koruyucu maske üretiyor. Zile Halk Eğitim Müdürü Bayram Polattimur, "Devletimize ne kadar katkımız olur, bunun planlaması içinde olduk. İlk aşamada fedakarca çalışan sağlık çalışanlarımıza ne ihtiyaçları olduklarını sorduk. Onlar da koruyucu tıbbi önlük ihtiyaçlarını olduğunu belirttiler. Halk Eğitim Merkezi'mizde 250 adet önlük üretimi yaptık. Burada özellikle milli duygularla, bu işte milli bir seferlik içinde olduğumuzu düşündük. Onun verdiği heyecanla, motivasyonla maske üretimine başladık. Gönüllü personelimizin çabasıyla kurumların ihtiyacını karşılıyorduk. Oluşturduğumuz çok az sayıda bir üretimdi. Kapasite artırımı için İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de katkılarıyla makine parkurumuzu kurduk. Şu an günde 5 bin maske üretimini sağlıyoruz. Bu bir başlangıç, üretim sayısını daha da artırabileceğimizi biliyoruz" dedi.

'GÖNÜLLÜ KADINLAR MİLLİ BİR ŞUURLA MASKE ÜRETİYOR'

Üretimi gönüllü kadınların yaptığı kaydeden Palottimur, "Maske üretiminde gönüllü olarak çalışanlarımız tamamen fedakarca, tamamen milli bir şuurla, milli mücadeledeki ruhla, şevkle ve azimle bu işe soyundular. Gerçekten burada çok büyük bir fedakarlıkla mesai yapıyorlar. Ramazan ayında oruçlu bir şekilde çocuklarından, evlerinden uzaklar. Hepsine teşekkür ediyorum" diye konuştu.