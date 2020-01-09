10 gram metamfetaminle yakalandı, 12 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 gram metamfetaminle yakalandı, 12 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

10 gram metamfetaminle yakalandı, 12 yıl hapse çarptırıldı

6 saat önce

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Akın (35), 12 yıl hapis ve 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

10 gram metamfetaminle yakalandı, 12 yıl hapse çarptırıldı, System.String[]

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Akın (35), 12 yıl hapis ve 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl ekim ayında durdurulan bir otomobilde bulunan Arif Akın'ın üzerinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan Arif Akın hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanık Akın, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Uyuşturucu kullanıcısıyım ama ticaretini yapmadım. Beratimi istiyorum" dedi. Mahkeme, Arif Akın'ı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis ile 24 bin TL para cezasına çartırdı.


Uyuşturucu Ticareti, Arif Akın, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 03:33 Kaynak: DHA
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