10 gram metamfetaminle yakalandı, 12 yıl hapse çarptırıldı - Son Dakika

KAYSERİ'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Arif Akın (35), 12 yıl hapis ve 24 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından geçen yıl ekim ayında durdurulan bir otomobilde bulunan Arif Akın'ın üzerinde 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Tutuklanan Arif Akın hakkında Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılamanın karar duruşmasında tutuklu sanık Akın, uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Uyuşturucu kullanıcısıyım ama ticaretini yapmadım. Beratimi istiyorum" dedi. Mahkeme, Arif Akın'ı, 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan 12 yıl hapis ile 24 bin TL para cezasına çartırdı.