10 gün arayla karaciğer nakli ve aort ameliyatı oldu - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde siroz hastası Ömer Gümüş (50), Antalya'da önce karaciğer nakli, ardından aort ameliyatı oldu. 10 gün arayla iki ameliyat geçiren Gümüş, kendisini hayata döndüren doktorlarına teşekkür etti.

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Ömer Gümüş, 2007 yılında vücudunda şiddetli kaşıntı başlayınca doktora başvurdu. İlk olarak alerji tanısı konulan Gümüş, şikayetlerinin devam etmesi üzerine yeniden doktora gitti. Yapılan tetkik ve tahlillerde siroz olduğu belirlenen Gümüş, ilaç tedavisine başladı. Yıllarca ilaçla hastalığının ilerlemesi önlenmeye çalışılan Ömer Gümüş'e, 1,5 ay önce karaciğer nakli olması gerektiği söylendi. Bunun üzerine geldiği Antalya'da Prof. Dr. İbrahim Aliosmanoğlu başkanlığındaki ekip tarafından ameliyata alınan Gümüş, eşi Cemaliye Gümüş'ün (39) verdiği karaciğer dokusuyla yaşama tutundu.