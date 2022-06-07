10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı - Son Dakika
Üye Girişi

10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı

07.06.2022 11:48
10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı

Konya'da 10 gün çalıştığı beyaz eşya servisinde keşif yapıp alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra içerisinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı arkadaşıyla birlikte çalan hırsızlık şüphelisi, açamadıkları kasayı tarlaya bırakıp kayıplara karıştı.

Konya'da 10 gün çalıştığı beyaz eşya servisinde keşif yapıp alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra içerisinde 2 milyon değerinde para ve ziynet eşyası bulunan kasayı arkadaşıyla birlikte çalan hırsızlık şüphelisi, açamadıkları kasayı tarlaya bırakıp kayıplara karıştı. Hırsızlık şüphelileri kurulan özel ekip tarafından 120 iş yeri kamerası incelenerek yakalandı.

Olay, dün saat 03.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi Bulgur İmam Caddesi üzerinde bulunan beyaz eşya servisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde yüzü maskeli 2 kişi beyaz eşya servisine gelerek alarm sisteminin kablosunu kesti ve iş yerine girdi. İçerisinde 2 milyon değerinde para, döviz, altın ve ruhsatlı silah bulunan çelik kasayla birlikte küçük bir kasayı çalan 2 şüpheli, daha sonra iş yerine ait servis aracını alarak olay yerinden kaçtı. İş yerine gelen servis çalışanları durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerden birinin servise ait aracı iş yerinin önüne getirmesi ve daha sonra çaldıkları kasaları alarak iş yerinden ayrıldığı görülüyor.

Kurulan özel ekip 120 iş yeri kamerasını inceledi

Hırsızlık Büro Amirliği ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı kurulan özel ekipler, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan araştırma neticesinde olay yeri çevresinde bulunan 120 adet güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kayıtları izlendi. İnceleme sonucunda hırsızlık olayına karışan şahısların Adnan G. ve Nail S., olduğu belirlendi. Şüphelilerden Nail S.'nin aynı iş yerinde 10 gün çalıştıktan sonra ayrıldığı belirlendi. Büyük çelik kasa ile birlikte küçük bir kasayı da yanlarında götüren şüphelilerin Karatay ilçesi Sedirler Caddesine istikameti kaçtığı tespit edildi. Hırsızlık şüphelilerinin daha sonra araç değiştirdikleri ve farklı bir yöne doğru kaçtıkları saptandı.

Çaldıkları kasayı açamayınca tarlaya bırakıp kaçmışlar

Kurulan özel ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen ve adım adım gittikleri istikamette arama çalışmaları yürütün özel ekip, hırsızlık şüphelileri Adnan G. ve Nail S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadeleri alınmak üzere emniyete getirilen şüphelilerden Nail S.'nin hırsızlık olayını kendilerinin gerçekleştirdiğini ve çaldıkları kasayı Aksaray Yolu 70'inci kilometresi civarında Kızören Mahallesinde yol kenarında bir tarlaya bırakıp üzerini otlarla kapattıklarını söylediği öne sürüldü. Nail S., verdiği ilk ifadesinde, "İş yerinde 10 gün çalıştım ve daha önceden yaptığımız keşif sayesinde alarm sistemini etkisiz hale getirdik" diyerek suçlarını itiraf ettiği öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, içerisinde 2 milyon değerindeki para, dolar ve altın bulunan kasayı şüphelilerin belirttiği tarlada buldu. Emniyete götürülen kasa, içerisindeki para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi. Öte yandan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KONYA

YORUMLAR
500
Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı Konya'da hırsızlık şüphelileri, çaldıkları ikinci çelik kasayı açamadan yakalandı Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı Konya merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Kaynak: İHA

Hırsızlık Büro Amirliği, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:37 TFF başkan adayı Mehmet Büyükekşi'nin 234 imza topladığını açıkladığı sözleri tepki çekti!
11:28 Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı Dilbirin Kaçar, Suriye'de yakalandı!
11:20 Eski Survivor yarışmacısı Meryem Kasap sosyal medya fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi! Görenler tanımakta zorlanıyor
11:18 Erdoğan'ın "faizi düşürmeye devam edeceğiz" açıklamasının ardından dolar ve euro yıl içi zirvelerini yeniledi
11:11 Gram altının fiyatı 991 lira seviyesinden alıcı buluyor!
11:10 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yeni eğitim yılının tatil programını açıkladı
11:10 MHP lideri Bahçeli'den seçime sürecinde etkili olan anket şirketlerine gözdağı: Ayaklarımızda paspas olacaklar
11:08 Rus balıkçının tuttuğu balık görenleri şaşkına çevirdi! İşte daha önce hiç görmediğiniz deniz canlıları
10:43 Bu transfer dengeleri değiştirecek! Norveçli yıldız futbolcu Süper Lig devine imzayı atıyor
10:20 Sosyal medya röportajında çirkin sözler! Rus turiste mikrofon uzatıp sordu: Sevgilin var mı, birlikte otele gidelim mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 11:53:09. #1.13#
SON DAKİKA: 10 gün çalıştığı iş yerinde içinde 2 milyonluk para ve ziynet eşyası olan kasayı çaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement