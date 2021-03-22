10 gün içinde teslim olması istenen HDP'li Gergerlioğlu'ndan ilk açıklama: Acelem yok - Son Dakika

Yargıtay'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası kararını onamasının ardından milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Gergerlioğlu'na, 10 gün içerisinde teslim olması istenerek tebligat yapıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen tebligatta Gergerlioğlu'nun, 10 gün içerisinde cumhuriyet savcılığına teslim olması gerektiği, aksi takdirde yakalama kararı çıkarılacağı belirtildi.

"BEN ŞU ANDA EVİMDE NÖBETE DEVAM EDİYORUM"

Postacı tarafından teslim olma tebliğini almasının ardından açıklamada bulunan Gergerlioğlu, "Ben şu anda evimde 'Adalet Nöbeti'ne devam ediyorum. Medya kuruluşları yoğun bir şekilde arıyor. Mesajlarımı veriyorum. Benim teslim olmak gibi bir acelem yok. Bakalım sonunda ne olur, ona göre bakacağız" dedi.

Yapılan tebliğin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılması durumunda cezaevine girerse, burada da 'Adalet Nöbeti'ne devam edeceğini belirten Gergerlioğlu, "Ne zindan ne de Meclis yasakları bizi engelleyebilir. Ben sonuna kadar halkımıza, siyasi partilere, kamuoyuna net bir şekilde sesleniyorum. Bize yönelik net tavırlarıyla yanımızda olsunlar. Net bir şekilde 'Ömer Faruk Gergerlioğlu'na yapılan haksızlıktır' diye haykırsınlar. Bunu söylemek zor mudur? Ben bunu söylemeye devam edeceğim. Cezaevinde olsam da söyleyeceğim olmasam da söyleyeceğim. Adalet Nöbetim cezaevine girene kadar da devam edecek" diye konuştu.

"ŞENTOP'UN DERHAL İSTİFA ETMESİ LAZIM"

Dün sabah saatlerinde pijama ve terlikleriyle Meclis'te gözaltına alınan Gergerlioğlu, hakkında başlatılan yeni soruşturmaya da tepki gösterdi. Milletvekilliğinin düşürülmesiyle Meclis'e ilk, gözaltına alınmasıyla da ikinci darbenin yapıldığını belirten Gergerlioğlu şunları kaydetti:

"18 Mart tarihli bir yalan ve iftira videosuyla gözaltına alındım. Slogan atılmadığı halde alavere ile Meclis görevlileri bir tutanak tutmuş. Meclis Başkanlığı'nın onayıyla tutulan bir tutanaktan bahsediyorum. Böyle bir rezalet olabilir mi? Meclis Başkanlığı eliyle yalan ve iftira dolu bir video tutanağa geçiriliyor, bu tutanak savcılığa gönderiliyor ve savcılık da harekete geçiyor. Mustafa Şentop'un derhal istifa etmesi lazım."

"BUNUN KARŞISINDA 600 VEKİL SUSACAKSA 'YAZIKLAR OLSUN' DERİM"

Bu sürecin sadece kendisi ya da partisi HDP'nin meselesi olmadığını, söz konusu olan meselenin 600 milletvekilinin onuru olduğunu belirten Gergerlioğlu, tüm siyasi parti temsilcilerine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"600 vekil de en az benim kadar net bir tepki göstermelidir. Bunu da eleştiriyorum. İnsanlar yarım ağız 'Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanması yanlış bir şey' diyor. Böyle bir şey yok. Eleştireceklerse, karşı duracaklarsa net bir şekilde duruşlarını göstersinler. Her partiye çağrım var. Yarım ağız bir açıklama istemiyorum. Bunun karşısında 600 vekil susacaksa yazıklar olsun derim. Şu ana kadar daha yumuşak ifadeler kullanıyordum. Bugünden sonra tüm vekillere tepkinizi gösterin diyorum."