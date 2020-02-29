10 gün önce ailesinden helallik isteyen Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 gün önce ailesinden helallik isteyen Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

10 gün önce ailesinden helallik isteyen Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

ZONGULDAK (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Çaycuma ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

10 gün önce ailesinden helallik isteyen Uzman Çavuş Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

ZONGULDAK (İHA) – Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 25 yaşındaki Tolga Can Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Çaycuma ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Şehit annesi Tülay Yılmaz oğlunun naaşının başına gelerek, "Yakışıklım ben seni böyle hayal etmemiştim hakkını helal et" dedi. Şehit Yılmaz'ın 10 gün önce ailesinden helallik istediği ortaya çıktı.


Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen hain saldırıda şehit şehit olan 25 yaşındaki Uzman Çavuş Tolga Can Yılmaz'ın naaşı gece saatlerinde TSK'ya ait kargo uçağıyla Zonguldak'a getirildi. Gece Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin tabutu, cenaze namazı kılınmak üzere Çaycuma Pazaryeri'ndeki tören alanına getirildi. Şehit Tolga Can Yılmaz için düzenlenen cenaze töreninde anne Tülay Yılmaz, baba Tacettin Yılmaz güçlükle ayakta durabildi.


Törene Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Bartın Valisi Sinan Güner, Karabük Valisi Fuat Güler, AK Parti Trabzon Milletvekilli Muhammet Balta, Bölge Milletvekilleri, askeri personel, daire amirleri, kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.


Öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazında törene katılanlardan helallik alındı. Dualar edildi. İl Müftüsü Rüstem Can'ın cenaze namazını kıldırmasının ardından şehidin cenazesi Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar Beldesi Tilkiler Mahallesi'nde toprağa verildi.


Şehidin sosyal medya hesabından bir süre önce "Bekle hain bekle" şeklinde paylaşım yaptığı 10 gün önce de ailesinden helallik aldığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Can Yılmaz, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:48 Kaynak: İHA
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