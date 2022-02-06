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10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika

10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı

06.02.2022 11:29
10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı

Burdur'da 10 gün önce soğuk hava şartları nedeniyle ilçedeki evlerinden ayrılarak kent merkezinde yaşayan kızının evine gelen yaşlı çift sobadan zehirlendi.

Burdur'da 10 gün önce soğuk hava şartları nedeniyle ilçedeki evlerinden ayrılarak kent merkezinde yaşayan kızının evine gelen yaşlı çift sobadan zehirlendi. Yaşlı kadın hayatını kaybederken, eşi ise yoğun bakıma alındı.

Olay, Burdur'un Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ayşe Bekar (83) ve Osman Bekar (84) çifti 10 gün önce yaşadıkları Karamanlı ilçesinin Kılavuzlar köyünden olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezindeki kızlarının yanına geldi. 10 gündür burada yaşayan yaşlı çiftin istekleri üzerine doğalgazlı daireye soba kuruldu. Her gün belirli aralıklarla yaşlı çifti kontrol ettiklerini belirten damat Arif Şen, sabah ezanı için kalkan eşinin anne ve babasını kontrol ettiğini ancak tepki alamadığını, ardından 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunduklarını söyledi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Ayşe Bekar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken Osman Bekar'ı Burdur Devlet Hastanesine sevk etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Bekar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Osman Bekar'ın ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. - BURDUR

10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı
10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı

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Osman Bekar, Karamanlı, Burdur, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 gün önce geldiği kızının evinde sobadan zehirlenen yaşlı çifti ölüm ayırdı - Son Dakika
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