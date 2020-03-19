10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor - Son Dakika

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

6 saat önce

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor 10 günden beri bulunamayan engelli şahıs için umutlar tükeniyor Adıyaman'da 10 gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı.

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

10 günden beri bulunamayan engelli şahıs için umutlar tükeniyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 10 gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan engelli Taceddin Taşdak isimli şahıs suda ve karada yapılan aramalarda bulunamaması umutları tüketiyor. 10 gün boyunca engelli şahsı bulmak için AFAD, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri aramaları sürdürdü.

Şahsın kaybolduğu günün akşamında AFAD ve jandarma ekipleri şahsı karada aradı. Karada hem takip köpeği hem de drone kamera ile arama yapıldı. Bu aramalar sonuç vermeyince Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri şahsı Göksu Nehrinin yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde arama yaptı. Dalgıç ekipleri sadece nehirde değil, su kuyularında ve bölgede bulunan göletlerde de aradı.

Dalgıç ekiplerinin bir haftalık suda yaptığı arama sonuç vermeyince dalgıç ekipleri aramaları sonlandırdı. Dalgıç ekiplerinin yeni bir delil bulunması halinde suda aramaya devam edeceği öğrenildi.

Suda sonlandırılan aramaların yanında karada önceki gün şiddetli yağış nedeniyle arazi aramasına ara verilmişti. Aramalar yeniden başlatılacak. Jandarma, engelli şahsın bulunması için soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor.

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

Jandarma, Adıyaman, Akhisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:52 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

103 suçtan aranan "Binbir surat" lakaplı inşaat mühendisi yakalandı
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Börek almak için aracından inen genç, otomobilin çarpmasıyla canından oluyordu
Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı Virüs nedeniyle İran'da mahsur kalan İlayda Akdoğan, sevgilisini tıraş ettiği anları paylaştı         
13:59
Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu Koronavirüs sonrası araç sahipleri dezenfekte için oto yıkamacıların yolunu tuttu         
10:59
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor İran'da her 10 dakikada 1 kişi koronavirüsten hayatını kaybediyor         
09:14
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi Belçikalılar, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına alkışla moral desteği verdi         
08:45
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor         
08:38
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi         
06:10
Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti Amiens Kulübü, koronavirüs nedeniyle çalışanlarının maaşında kesintiye gitti         
23:13
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi Zalim İstanbul dizisinin setine koronavirüs sebebiyle ara verildi         
22:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum         
22:13
İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi İspanya'da 3 profesyonel futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi         
19:42
Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah? Virüslerin en çok can aldığı ikinci ülke İtalya'da gondollar neden siyah?         
11:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 17:14:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]