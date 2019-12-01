10 gün önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan genç hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Barış Demirelli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.



Kaza, Karasu ilçesi Limandere Mahallesi çıkış kavşağında meydana geldi. Karasu ilçe istikametine giden 34 LC 0519 plakalı panelvan tipi araç ile kavşaktan yola çıkmak isteyen 59 UG 091 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. 59 UG 091 plakalı otomobilde bulunan Kardelen Şahin olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ağır yaralı olan 20 yaşındaki Barış Demirelli ise Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde 10 gündür tedavi altında olan Demirelli yaşam mücadelesini kaybetti. - SAKARYA