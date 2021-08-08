10 GÜN ÖNCE TRAMVAY ÇARPAN DENİZ, HAYATA TUTUNAMADI - Son Dakika

10 GÜN ÖNCE TRAMVAY ÇARPAN DENİZ, HAYATA TUTUNAMADI

GAZİANTEP'te, raylardan karşıya geçmek isterken düşünce tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan Deniz Ekinci (17), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

GAZİANTEP'te, raylardan karşıya geçmek isterken düşünce tramvayın çarpmasıyla ağır yaralanan Deniz Ekinci (17), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, 30 Temmuz'da İbni Sina Mahallesi'nde meydana geldi. Kuaförde çalışan Deniz Ekinci, karşıya geçmek isterken tramvay hattındaki raylara ayağı takılıp yere düştü. Bu sırada gelen tramvayın çarpmasıyla altında kalan Ekinci, yaralandı. Durumu fark edenlerin çağırdığı ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Ekinci, yoğun bakımda tedaviye alındı. Deniz Ekinci, 10 günün sonunda, bu sabah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Ekinci'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Son Dakika

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu

13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı

Diyarbakır'dan kritik rapor! Aşı oranı en düşük illerden biri olması hastaneleri gençlerle doldurdu

Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar

Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı

200 milyon cirolu, 65 yıllık kozmetik devi Hunca konkordato talep etti

PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı

MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?