Üye Girişi
10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi! - Son Dakika

10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!

30.11.2021 16:26
10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son 10 günde 10 polis memurunun intihar ettiğini belirterek, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün şeffaf bir şekilde açıklama yapmamasını eleştirdi. Sezer, "EGM'nin şeffaf bir şekilde açıklama yapmaması ve bu gibi can kayıplarını saklama yoluna gitmesi sorunun çözümüne fayda sağlamayacağı gibi, varsa başka sebeplerin ortaya çıkmasını engelliyor" dedi.

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer, son dönemde artan polis intiharlarıyla ilgili sosyal medya hesabından #EmniyetTeşkilatıİntiharEdiyor etiketiyle dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!

30 saat içerisinde 5, son 10 günde ise 10 polis memurunun intihar ettiğini belirten Sezer, şunları söyledi:

– Sayın kamuoyu, ne yazık ki 30 saat içerisinde, bildiğimiz 5 arkadaşımız canına kıymak suretiyle hayatını kaybetti. Bir kadın meslektaşımız ise teşebbüs etti ve çok şükür kurtularak tedavi sürecini geçiriyor. Son 10 günde 10 meslektaşımız canına kıydı. Yine Ankara'da ismini teyit edemediğim bir meslektaşımızın canına kıydığını öğrendim. EGM'nin şeffaf bir şekilde açıklama yapmaması ve bu gibi can kayıplarını saklama yoluna gitmesi sorunun çözümüne fayda sağlamayacağı gibi, varsa başka sebeplerin ortaya çıkmasını engelliyor.

SIKINTI, BASKI, YILDIRMA, YORGUNLUK, BİTKİNLİK ŞİKAYETLERİ ALIYORUM

Sezer, İstanbul Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü hakkında da şikayetler aldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

– Kıymetli dostlar, özellikle İstanbul Bayrampaşa çevik kuvvette çok yoğun sıkıntı, baskı, yıldırma, yorgunluk, bitkinlik şikayetleri alıyorum. Genç meslektaşlarım özetle "tükenmişlik sendromu" yaşadığını anlatıyor. Birçok meslektaşım da çekince gösteriyor

– Bazı meslektaşlarımın eşleri bazılarının ise anne babası bana ulaşarak yakınlarının yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Meslektaşlarım, lütfen bana ulaşmaktan çekinmeyin! Ben defalarca söylediğim gibi onlarca zulüm ve cendereden alnının akıyla çıkan, birçok kumpasa göğüs gerenim.

CANA KIYMANIN ÖNÜNE GEÇEMEZSİNİZ

– Ancak sorunlarını anlatan ve çözüm için beni bir seçenek olarak gören meslektaşlarıma ve ailelerine ne yazık ki istedikleri şekilde yardımcı olamıyorum. Benim elimden gelen sadece konuyu dillendirmek ve kamuoyu oluşmasını sağlamaktan ileri gidemiyor. Keşke daha fazlası olsa…

– Arkadaşlarım, ne olursa olsun, nasıl bir sorunu kimin elinden niçin yaşıyor olursanız olun, hiçbir şey canınıza kıymaya neden olmamalı ve olamaz. Böyle bir şeyi düşünmeyi bile bırakarak, yalnızca ve sadece haklarınıza odaklanın. Siz kendi hakkınızı korursanız, hak sizi korur.

– Buradan son olarak EGM'ye ve İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum, yılda bir genelge yayınlayarak, cana kıymanın önüne geçemezsiniz. Olmaz, olmadığını on yıllardır görüyor olmalıydınız. Sorunun çözümü için ilk önce sorunun varlığını kabul etmeniz gerekir.

– Sayın Genel Müdür, Sayın Bakan, ceza vermeye cevval olan teşkilatın yöneticileri, dert dinlemeye de, sorun çözmeye de biraz zaman ayırırsanız belki bir çözüme ulaşabilirsiniz. Sizden sadece teşkilatta herkesin bildiği sorunları kabul etmenizi ve dillendirmenizi istiyoruz.

– Bu kabulden sonra zaten sorunların çözümüne kolaylıkla geçilebilir. Sayın kamuoyu, sizlere de özellikle bu sorunu dillendirme görevi düşmektedir. #EmniyetTeşkilatıİntiharEdiyor ve bu durum artık canımıza tak etmeye başladı. Tüm yetki sahiplerine sesleniyorum, Çözüm hemen şimdi!

10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!

İntihar, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi! - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • Kadir Gürüz: kanun yok adalet yok devleti oyuncak yaptiklar katile ceza yok teröre yok bunlar bu olaylar bitmezz Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi 17:20 Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı 17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı 16:17 Köpek saldırısına uğrayan 8 yaşında Mert'in yüzüne 60 dikiş atıldı F-35 uçağı havalanamadan denize düştü 15:19 F-35 uçağı havalanamadan denize düştü Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım 14:40 Burçin Birben: Ebru Gündeş'in okuduğu Saygılarımla şarkısını iblise yazdım Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı 14:25 Son Dakika! Gaziantep'te 3 aylık bebeğini öldüresiye döven baba Yunus Göç tutuklandı
MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz 12:24 MÜSİAD: Kurdaki ani hareketliliğin 10-15 gün içinde sona ereceğini düşünüyoruz FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı

Son Dakika Haberleri
17:30 18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu
17:20 Başakşehir, Trabzonspor'un eski teknik direktörü Eddie Newton'ı göreve getirdi
17:17 Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu!
17:16 Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize atan Yiğit Marcus Aral hakkında yakalama kararı çıkarıldı
17:06 Alparslan Türkeş Vakfı, anmada çıkan kavgadan Mansur Yavaş'ı sorumlu tutan Devlet Bahçeli'ye cevap verdi
16:57 10 köpeğin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki çocuğun parçalanmış kıyafetleri olay yerinde bulundu
16:26 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi!
16:21 Son dakika: Zamların ardından motorinin fiyatı 44 kuruş düştü!
16:20 Beşiktaş, Melo'nun hocası Ferreira ile görüşüyor
16:08 Suriyeli İşadamları Derneği Başkanı Mahmut Osman'dan muhalefete yanıt: Güçleri varsa bizi göndersinler bakalım
18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu 18 gündür haber alınamayan genç kız için özel ekip kuruldu         
17:30
Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu! Terminalin su alan asma tavanı çöktü, görevli mucize eseri kurtuldu!         
17:18
Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldüren kocadan pişkin savunma: Kazayla oldu Çatıdan balkona atlayıp girdiği evde eşini, kızının gözü önünde öldüren kocadan pişkin savunma: Kazayla oldu         
16:30
Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri olaydan daha vahim Babasını öldüren amcasından şikayetçi olmadı! Sözleri olaydan daha vahim         
15:51
Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz Kılıçdaroğlu: Bu 5 maddeyi yerine getir, her türlü desteği vereceğiz         
14:51
Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı Ballon d'Or'da Cristiano Ronaldo için bir ilk yaşandı         
14:28
Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti Koridorları inleten kavgaya polis müdahale etti         
13:15
Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu         
11:53
Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması!         
11:13
Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde!         
10:37
Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü         
10:16
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi         
08:29
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 17:35:13. #1.11#
SON DAKİKA: 10 günde 10 polis intihar etti! Emniyet Sen, EGM'yi eleştirdi! - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement