10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum - Son Dakika

10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum

07.12.2020 12:55
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum, System.String[]

BURSA'da 10 gün içerisinde annesi, ablası, baldızı ve kuzeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Annemle 8 aydır koronavirüs nedeniyle görüşmedik.

BURSA'da 10 gün içerisinde annesi, ablası, baldızı ve kuzeni koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Türkiye Düşünce Kulübü Genel Başkanı Ercan Yakut, "Annemle 8 aydır koronavirüs nedeniyle görüşmedik. Birbirimize evlerimizin teraslarından el salladık. Anneme mezarda sarıldım. Birlikte toprakta buluştuk" dedi.

Türkiye Düşünce Kulübü Derneği Genel Başkanı Ercan Yakut'un, yaklaşık 20 gün önce annesi, babası, ablası, ağabeyi, kardeşi, baldızı ve kuzeninin koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçiren Ercan Yakut'un annesi Zümrete Yakut, ablası Aslı Yakut, baldızı Leman Sezer ve amcasının oğlu Abdüsselam Akbaş, 10 gün içerisinde hayatını kaybetti. Ercan Yakut, kısa zaman içerisinde 4 yakınını da toprağa verdi. Annesi ve ablasını kendi elleriyle mezara koyduğunu belirten Yakut, "Onlarla ahirette buluşacağız" dedi.

'10 GÜNDE 4 CENAZEMİZ OLDU'Yaklaşık 20 gün önce anne ve babasının rahatsızlandığını belirten Ercan Yakut, "Annem ve babam evde rahatsızlandıktan sonra özel bir hastaneye getirdik. Birkaç saat sonra annemin pozitif olduğu ortaya çıktı. Bir gün sonra da serumla evde müdahalede bulundular. Ondan sonra annem ve ablamı durumu kötüleşince hastaneye yatırdık. Pazar günü ablamı, çarşamba günü de annemi kaybettik. Abim, kardeşim ve babam da burada yatıyorlardı ve sağlıklı bir şekilde iyileştiler. Baldızım ve amca oğlum da Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gördükleri sırada hayatını kaybetti. Böyle kötü bir dönem yaşadık. 10 günde 4 cenazemiz oldu. Sevdiklerimizi kaybetmemek için dikkat etmemiz gerekiyor. Sevdiklerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Böyle bir zamanda onlardan uzak duracağız. Telefonla birbirimizi arayarak teselli etmemiz gerekiyor" diye konuştu.'ANNEM VE ABLAMI ELLERİMLE MEZARA İNDİRDİM'Kaybettiklerinin arkasından üzüldüğünü belirten Ercan Yakut, "Bizim inancımız var, Kur'an-ı Kerim'de de ayetler vardır. Ölümü biliyoruz ve buna iman ediyoruz. İman ettiğimiz bir konuda ancak peygamberimizin evlatları için yaptığı gibi gözyaşı dökeceğiz. Haykıramayız, isyan edemeyiz. Şükür ve hamda sığınacağız. Annemi ve hastalık belirtisi olan yakınlarımızı hastaneye getirirken dahi ayrı arabalarla geldik. Temasımız olmadı. Ben ve kardeşim aynı binada oturuyoruz. Ben ve ailemde herhangi bir sıkıntı olmadı. Tedbiri alarak annemi kendi ellerimle mezara indirdim. Ablamı da kendi ellerimde mezara indirdim. Yanlarına indim ve onlara son görevlerimi yerine getirdim" dedi.'ANNEMLE 8 AY BOYUNCA GÖRÜŞMEDİM, TERASTAN EL SALLADIM'Yaklaşık 8 aydır annesinin evine gitmediğini söyleyen Ercan Yakut, "Aramızda sadece bir bina var. Balkonda ya da terasta el sallayarak görüştük. Ama nereden geleceği belli olmuyor. Belki yaradan onları daha çok sevdi ve yanına aldı. Anneme mezarda sarıldım. Birlikte toprakta buluştuk. İnancımız var. Ahirette buluşacağız, bizim inancımız isyana izin vermiyor. Annem vefat etmeden önce telekonferansla görüşüyoruz. 'Beni buraya getirdin, sevdiğim yemekler var onları gönderin' dedi. Ben de 'Anne doktorlar sana en iyi şekilde bakıyor, onlar belki yasaktır' dedim. Güzel bir tebessüm etti ve kızmıştı yine, 'Ben eve gelince senin sevdiklerini yapmayacağım' demişti. Gerçekten de yapamayacak" diye konuştu.

10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum
10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum

Değerli Taş, Türkiye, Leman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 10 günde 4 yakını koronadan ölen dernek başkanı: Anneme 8 aydır terastan el sallıyordum - Son Dakika


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