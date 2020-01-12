10 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 10 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor - Son Dakika

10 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor

6 saat önce

ELAZIĞ'da çiçek hastalığıyla 10 günde toplam 600 koyununu kaybeden besici Hüseyin Çakar, yardım istedi.

10 günde 600 koyununu kaybeden besici yardım bekliyor, System.String[]

ELAZIĞ'da çiçek hastalığıyla 10 günde toplam 600 koyununu kaybeden besici Hüseyin Çakar, yardım istedi.

Merkeze bağlı Tohumlu köyünde besicilik yapan Hüseyin Çakar'ın küçükbaşları, çiçek hastalığı nedeniyle telef oldu. 10 günde 900 küçükbaşından 600'ünü kaybeden Çakar, yardım beklediğini söyledi. Hayvanlarının çiçek hastalığından telef olduğunun tespit edildiğini ifade eden Hüseyin Çakar, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce 9 Ocak günü köyün, 21 gün süreyle karantinaya alındığını söyledi.

Hastalığın 10 günde kendisini gösterdiğini belirten Çakar, "İlk etapta 1- 2 koyun öldü. Bin sürüde 1-2 hayvanın ölmesi normaldir. Belki doğal hastalıklardan öldü diye düşündük. Ama zamanla bu sayı 30'a yükseldi. Hayvanlarımızda genelde gece saatlerinde ölümler meydana geliyor. Bir gece de 120 tane hayvan öldü. 900 hayvanımdan 600'ü telef oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mdan, Tarım ve Orman Bakanı'mdan yardım istiyorum. 50 yıldır hayvancılık yapıyorum. Ben böyle bir vakayla karşılaşmadım. Bu bir faciadır" dedi.

Hüseyin Çakar'ın ablası Filiz Çakar ise telef olan hayvanlar için ağıtlar yakarak gözyaşı döktü


Hüseyin Çakar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:24 Kaynak: DHA
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