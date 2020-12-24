10 günde hazırlanıp Türkiye 3'üncüsü oldular

Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü kriket kadın ve erkek takımları 10 günlük çalışma sonucu katıldıkları Türkiye Şampiyonası'nda 3'üncü oldu.

Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 13 oyuncudan oluşan kadın ve 12 oyuncudan oluşan erkek takımları 14-18 Kasım tarihleri arasında Muğla'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda kendi branşlarında 3'üncülük elde etti. 10 günlük çalışmanın ardından katıldıkları şampiyonadan dereceyle ayrılan takım, Kriket Milli Takımı'na da oyuncu vermeye hazırlanıyor.

"BU BAŞARIYI ALMAK BİZİ GERÇEKTEN MUTLU ETTİ"Kulübün takım kaptanlarından Afyonkarahisar Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Hatice Okçu, "Turnuvada elimizden gelenin en iyisini yaptık. Güzel bir başarı aldık. Çok kısa bir zaman zarfında bu başarıyı almak bizi gerçekten mutlu etti. Önümüzdeki yıl da takımıza yeni takviyeler yaparak daha iyi işler başaracağımızı düşünüyoruz" dedi."ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE BÜYÜK BİR İŞ BAŞARDIK"Takım kaptanlarından Afyonkarahisar Spor Lisesi Fizik Öğretmeni Ahmet Duymuş, "10 günlük bir çalışma ile öğrencilerimizle birlikte büyük bir iş başardık. Spor kulübümüz Türkiye 3'üncüsü oldu. Çalışmalarımızda bizlere yardımcı olan spor kulübümüz başkanına ve okul yöneticilerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu."MİLLİ TAKIMDA DA OYUNCULARIMIZ BİZLERİ GURURLANDIRACAK"Oyuncularının elde ettikleri Türkiye 3'üncülüğünün kendilerini çok gururlandırdığını ifade eden Afyonkarahisar Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü Muzaffer Alper Hondu, "Biz Şampiyonlar Ligi'ne katılamıyoruz ama 1'inci ve 2'nci takım Avrupa elemelerine katılıyor. Onlara da şimdiden başarılar diliyorum. Bir ay sonra açıklanacak milli takımda da oyuncularımız bizleri gururlandıracak. Onun için de onlara şimdiden başarılar diliyorum ve onları tebrik ediyorum" dedi.

Afyonkarahisar Spor Lisesi Müdür Yardımcısı Ceylan Sağlam ise "Türkiye Kriket Şampiyonası'nda ve milli takım seçmelerinde başarılı olan iki takımımızı da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.