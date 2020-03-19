10 günden beri kayıp olan engelli şahıs, bulunamıyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 10 günden beri kayıp olan engelli şahıs, bulunamıyor - Son Dakika

10 günden beri kayıp olan engelli şahıs, bulunamıyor

6 saat önce

Adıyaman'da 10 gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı.

10 günden beri kayıp olan engelli şahıs, bulunamıyor, System.String[]

Adıyaman'da 10 gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı.


Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan engelli Taceddin Taşdak (32) isimli şahıs, suda ve karada yapılan aramalarda bulunamaması umutları tüketiyor. 10 gün boyunca engelli şahsı bulmak için AFAD, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri aramaları sürdürdü.


Şahsın kaybolduğu günün akşamında AFAD ve jandarma ekipleri şahsı karada aradı. Karada hem takip köpeği hem de drone kamera ile arama yapıldı. Bu aramalar sonuç vermeyince Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri şahsı Göksu Nehrinin yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde arama yaptı. Dalgıç ekipleri sadece nehirde değil, su kuyularında ve bölgede bulunan göletlerde de aradı.


Dalgıç ekiplerinin bir haftalık suda yaptığı arama sonuç vermeyince dalgıç ekipleri aramaları sonlandırdı. Dalgıç ekiplerinin yeni bir delil bulunması halinde suda aramaya devam edeceği öğrenildi.


Suda sonlandırılan aramaların yanında karada önceki gün şiddetli yağış nedeniyle arazi aramasına ara verilmişti. Aramalar yeniden başlatılacak. Jandarma, engelli şahsın bulunması için soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor. - ADIYAMAN

Jandarma, Adıyaman, Akhisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 10:31 Kaynak: İHA

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