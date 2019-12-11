10 gündür aranıyor - Son Dakika
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10 gündür aranıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.

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Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için polis, jandarma ve AFAD'a bağlı ekipler 10 gündür arama çalışması yapıyor.

Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.

İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, 37 kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede Elazığ ve Adıyaman İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı Su Altı Grup Amirliği dağlıçları ile Diyarbakır ve Ankara'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timine bağlı dalgıçlar su altında arama çalışması yapıyor. AFAD ekipleri ise su yüzeyinde botlarla çalışmasını sürdürüyor.

37 kilometrelik alanda çalışma yapan ekiplerin şuana kadar 25 kilometreyi taradığı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadığı öğrenildi. Ekipler bugün de hazırlıklarını yaparak arama çalışmalarına başladığı bildirildi.

(Hüseyin Can/İHA)

Fırat Nehri, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:55 Kaynak: İHA
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