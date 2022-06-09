Kırıkkale'de 31 Mayıs günü Kapulukaya barajı gölünde iki arkadaşıyla birlikte tekneyle açıldıktan sonra yüzerek kıyıya ulaşmaya çalışan Sinan Şitkahyaoğulları gözlerden kayboldu. Yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD , JAK, PAK ve itfaiye ekiplerince 10 gündür suda aranan 23 yaşındaki gencin cesedi, baraj gölünün kıyısında bulundu. Şitkahyaoğulları'nın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu 'na sevk edildi.

Kaynak: İHA

Kırıkkale, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › 10 gündür aranıyordu, 23 yaşındaki gencin cesedi bulundu - Son Dakika

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