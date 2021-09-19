10 gündür denizde olan ceset Darıca'da kıyıya vurdu - Son Dakika

- 10 gündür denizde olan ceset Darıca'da kıyıya vurdu

Kıyıda cesedi görenler polisi aradı

Kimliği belirsiz erkek ceset morga kaldırıldı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde deniz kıyısında kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yaklaşık 10 gündür denizde olduğu tahmin ediliyor.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yelkenkaya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köpeğini gezdirmek için deniz kenarına çıkan bir vatandaş, kıyıda bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gördü. Daha sonra vatandaşların 112 Acil Yardım ekiplerine ihbarda bulunması üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, deniz kıyısındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha sonra adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından üzerinden kimlik çıkmayan şahıs, cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İlk incelemelerin ardından hayatını kaybeden şahsın 10 günden daha fazla bir zamandır denizde olduğu tahmin ediliyor. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.