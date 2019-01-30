10 Gündür Doğum Yapamayan Koyuna Sezeryan

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ilginç bir olay yaşandı.

Şırnak'ın Uludere ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Yaklaşık 10 gündür doğum yapamayan koyun rahatsızlanınca veteriner hekim olan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan tarafından sezeryanla hem yavruları hem anne koyun kurtarıldı.



Uludere ilçesine bağlı Andaç köyünde bir çiftçiye ait koyun 10 gündür doğum yapamayınca ilçe tarım ve orman müdürlüğüne haber verildi. Çiftçinin yardım talebi üzerine bölgeye gelen veteriner hekim ve Uludere İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, sezeryanla iki yavru ile anne koyunu kurtardı. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, bu tür vakaların sürekli olduğunu, bu yüzden işi gereği yardıma koştuğunu söyledi. İnan, "Andaç köyümüzde bir çiftçimizin 10 gündür koyunu doğum yapmıyordu. Ölmek üzere iken sezaryene karar verdim, 3 yavru vardı, solunum yetmezliğinden nefesleri kesilmişti, suni teneffüs ve kalp masajı ile 2 yavru ve anneyi kurtardık. Ama bir yavruyu kurtaramadık. Daha önce getirilmiş olsaydı onu da kurtarabilirdik. Çok şükür şimdi anne ve iki yavrusu sapasağlam. Herhangi bir ücret almadan bunu yaptım" dedi. - ŞIRNAK

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