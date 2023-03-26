10 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN ÇİFTTEN KADIN ÖLÜ, EŞİ BAYGIN BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

10 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN ÇİFTTEN KADIN ÖLÜ, EŞİ BAYGIN BULUNDU

26.03.2023 12:41

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan Cevriye Berberoğlu (72) evinde ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) baygın olarak bulundu.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kendilerinden 10 gündür haber alınamayan Cevriye Berberoğlu (72) evinde ölü, eşi Selim Berberoğlu (80) baygın olarak bulundu.

Çorlu'nun Havuzlar Mahallesi Karakaş Caddesi üzerindeki evlerinde yaşayan Cevriye-Selim Berberoğlu çiftinden 10 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. Çiftin yaşadığı daireye gelen polis ekipleri çilingir yardımı ile eve girdi. Cevriye Berberoğlu bir odada ölü, eşi Selim Berberoğlu da diğer odada baygın olarak bulundu.

Selim Berberoğlu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Cevriye Berberoğlu'nun cansız bedeni de savcının yaptığı incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu 10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu TEKİRDAĞ'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN TEKİRDAĞ'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN TEKİRDAĞ'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN TEKİRDAĞ'DA 5 KATLI BİNADA YANGIN

Çorlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN ÇİFTTEN KADIN ÖLÜ, EŞİ BAYGIN BULUNDU - Son Dakika


Son Dakika
14:23 Sinan Engin'den baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkarılan Abdülkerim'e saç tavsiyesi: Jöle sürme
14:15 Ünlü şarkıcı Harry Styles ve model Emily Ratajkowski sokakta dudak dudağa yakalandı
13:41 "Mansur başkanım uyarı yaptı" diyen İmamoğlu'ndan, Kılıçdaroğlu'nu mest eden sözler
13:34 Böylesi ilk oluyor! G.Saray resmi hesabından kulüp doktoru İnce'nin videosu paylaşıldı
13:25 HÜDA PAR 'özerklik' ve 'federasyon' mu istiyor? Parti Sözcüsü Ramanlı canlı yayında iddialara yanıt verdi
13:09 Jorge Jesus için imza toplandı! F.Bahçe'nin hocası, büyük ilgiye cevap verdi
12:44 Erbakan'ın partisinde ittifak depremi! Afyon İl Başkanı Gufran Çetinel de görevinden istifa etti
11:29 Tarihi gün! Trabzonspor yeni başkanını seçiyor
12:34 Bursa'da ikinci galibiyeti bekliyoruz! Hırvatistan'ı konuk edeceğimiz maçın hakemi belli oldu
12:22 10 gündür haber alınmayan çiftten kadın ölü, eşi baygın bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2023 14:45:47. #1.11#
SON DAKİKA: 10 GÜNDÜR HABER ALINMAYAN ÇİFTTEN KADIN ÖLÜ, EŞİ BAYGIN BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement