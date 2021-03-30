10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda, 2 kepçe, rotatif, greyder ve kamyonla 9 kişilik personel, aralıksız çalışma yaptı. Tonlarca kar kütlesinin yoldan temizlenmesinin ardından 10 gün sonra yol ulaşıma açıldı.

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