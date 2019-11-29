10 gündür kayıp olan şahsın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor

Giresun'da 10 gündür kendisinden haber alınmayan yaşlı adamın ailesi öldürülmesinden şüpheleniyor.



Olay, Giresun'un Görele ilçesine bağlı Tepeköy Köyünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Tepeköy Köyündeki evinde yalnız kalan Ömer Menteşe, (59), cep telefonu ve kişisel eşyalarını bırakarak 19 Kasım'da evden ayrıldı ve bir daha haber alınamadı.



Ömer Menteşe'nin kardeşi Yusuf Menteşe'nin iddiasına göre ise ağabeyi öldürüldü. 10 gündür jandarma ve köylüler olarak ağabeyini aradıklarını ifade eden Yusuf Menteşe, yaptığı açıklamada, "Ağabeyim Ömer Menteşe'den haber almak için eve gittiğimizde evin kapısını açık, lambaları yanık bulduk. Ağabeyimin hiç kimse ile husumeti olmayan biridir. 10 gündür Jandarma ve tüm köylüler hep birlikte arıyoruz ama maalesef bulamadık. Ağabeyim Ömer Menteşe'nin hayatından endişe ediyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi. - GİRESUN