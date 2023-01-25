10 gündür kayıptı, elbiseleri ve kemik parçaları bulundu - Son Dakika
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10 gündür kayıptı, elbiseleri ve kemik parçaları bulundu

25.01.2023 20:12
10 gündür kayıptı, elbiseleri ve kemik parçaları bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde 10 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen elbiseler ve kemik parçaları bulundu.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 10 gündür kayıp olan şahsa ait olduğu değerlendirilen elbiseler ve kemik parçaları bulundu. Soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Orta Mahalle'de yaşayan 54 yaşındaki Mehmet Kındaç'ın babası, 16 Ocak günü oğlundan haber alamayınca polise kayıp başvurusu yaptı. İlçedeki güvenlik kameralarını incelemeye alan Amasya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şahsın bir arkadaşıyla araca bindiğini tespit etti. Bunun üzerine arkadaşı Y.K. ifadeye çağrıldı. Çelişkili ifadeler verdiği öğrenilen Y.K. gözaltına alındı. Sorgusunda sulama kanalının kıyısında tartıştıkları Kındaç'a av tüfeğiyle ateş edip başından ve göğsünden vurduğunu itiraf ettiği bildirildi.

Bunun üzerine polis, jandarma, itfaiye ve il merkezinden gelen AFAD ekipleri gece boyunca arama yaptı. Kındaç'ın elbiseleri ve ona ait olduğu düşünülen parçalanmış kemik parçaları bulundu. Gündüz süren aramalarda Bir Eylül Mahallesi'ndeki sulama kanalı çevresinde havadan dronla görüntü alındı. Canlı ve ceset arama köpeği de aramalarda kullanıldı. Ekiplerin olayın aydınlatılması için çalışmaları sürüyor. - AMASYA

Kaynak: İHA
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Emniyet Müdürlüğü, Suluova, Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 10 gündür kayıptı, elbiseleri ve kemik parçaları bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 10 gündür kayıptı, elbiseleri ve kemik parçaları bulundu - Son Dakika
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