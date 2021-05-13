10 gündür peş peşe yükseliyor! Gram altın 495 liradan işlem görüyor

Dün, dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 491,9 liradan tamamladı. Yükselişini üst üste 10. işlem gününe taşıyan gram altın, saat 11.50 itibarıyla 495 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 812 lira, cumhuriyet altını da 3.310 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dün yüzde 1,2 değer kaybetmesinin ardından şu dakikalarda 1.813 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZLERİ ONS ALTINDA SATIŞ BASKISI OLUŞTURUYOR

Analistler, ABD'de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 4,2 ile beklentilerin oldukça üzerinde gelmesinin küresel piyasalarda enflasyon endişelerini artırdığını, söz konusu veri sonrası yüzde 1,70'e çıkan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatında satış baskısı oluşturduğunu kaydetti. Bugünün veri gündeminde ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile haftalık işsizlik başvurularının olduğunu bildiren analistler, ABD'nin 10 yıllık faizindeki gelişmelerin de yakından takip edileceğini söyledi.

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