10 gündür suların akmadığını söyleyen mahalleli sorunun çözülmesini istiyor - Son Dakika
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10 gündür suların akmadığını söyleyen mahalleli sorunun çözülmesini istiyor

02.07.2022 11:20
10 gündür suların akmadığını söyleyen mahalleli sorunun çözülmesini istiyor

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yakaköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinin kırsal Yakaköy Mahallesi'nin yüksek kesimlerinde su kesintileri nedeniyle mağdur olanlar, yetkililerden çözüm beklediklerini söyledi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (MUSKİ) yapılan açıklamada ise "Yakaköy Mahallesi'nde artan nüfusla beraber mevcut depoyu besleyen su kuyularının yetersiz gelmesi ve mevcut şebeke hatlarının kullanım debisini karşılamaması nedeniyle gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Bölgedeki kullanım debisini karşılayacak 9 bin metre hattın değiştirildiği ve Güvercinlik İçme Suyu arıtma tesisinden iletilen hat ile bölgedeki su deposunun beslenmesine başlanarak sorun giderilmiştir" denildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, turizm sezonunun başlaması ve okulların kapanmasıyla ilçe nüfusu artarken bazı sorunları da beraberinde getirdi. İlçenin 2 bin 775 nüfuslu Yakaköy Mahallesi'nin üst kesimlerindeki yaklaşık 100 hanenin bulunduğu bölgede 10 gündür su kesintileri yaşanıyor. Çamaşır, bulaşık, temizlik gibi gündelik ihtiyaçlarını bölgedeki su kuyusundan ya da tankerlerle su alarak karşılamaya çalışan vatandaşlar, yetkililerden bir an önce sorunlarına çözüm bulunmasını istedi. 'BULAŞIK VE ÇAMAŞIR YIKAYAMIYORUZ'

10 gündür yaşanan kesinti nedeniyle mağdur olduklarını belirten Hatice Işık, "Bulaşık ve çamaşır yıkayamıyoruz. Tuvalete giremiyoruz, ihtiyaçlarımızı gideremiyoruz. Su gelse bile çok seyrek akıyor. Bu nedenle çamaşır makinem bozuldu. Nereye başvurduysak sorunumuza çözüm bulunmadı. Yetkililer, 'Çalışma yapılıyor. Tankerlerle su takviyesi yapıyoruz' diyorlar. Ancak, tankerler bize gelmiyor" dedi.Mahalleye yaklaşık 150 metre mesafedeki evlerde suların aktığını belirten Ömer Aksunlu da "Burada 100 hane var. Suyumuz geliyor, bazen hiç gelmiyor. Su hep aşağı kesimlerde akıyor ama biz burada haftalarca susuz kalıyoruz" diye konuştu.Sernur Tekin ise "Kuyudan su çekip ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Çamaşırlarımızı elimizle yıkamak zorunda kalıyoruz. Taşıma suyu ile hiçbir şey çözülmüyor. Bu sorun bir an önce çözüme kavuşsun" ifadesini kullandı.Bodrum'un yerlisi olduğunu belirten Tayfun Işık da "Mahallemizin deposu 200 ton kapasiteli. Yetkililerle konuştuğumuzda şehir şebekesinden depoya su bastıklarını söylüyorlar. Su tüketiminin çok olması ve yukarı kesimlere su çıkmaması nedeniyle yerleşim aşağılara kaydı. Kot farkı olduğundan üst kesimlere su çıkmıyor. Sorunumuz aslında 1 senedir devam ediyor. 5 aydır tankerler mahallemize su getiriyor. O tankerlerin yaktığı yakıtla buraya bir depo daha yapılır, sorun çözülürdü. Sorunumuzu çözmek için her yere müracaat ediyoruz" dedi.MUSKİ'DEN AÇIKLAMA

MUSKİ'den konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yakaköy Mahallesi'nde artan nüfusla beraber mevcut depoyu besleyen su kuyularının yetersiz gelmesi ve mevcut şebeke hatlarının kullanım debisini karşılamaması nedeniyle gerekli çalışmalara başlanılmıştır. Neticesinde bölgenin kullanım debisini karşılayacak 9 bin metre hat (şebeke-terfi) değiştirilmiştir. Ayrıca bölgenin kullanım ihtiyacının artmasıyla beraber ek kaynağa ihtiyaç duyulmuştur. Bunun karşılanması için şebeke terfi hat düzenlemesi yapılarak MUSKİ Güvercinlik İçme Suyu arıtma tesisinden iletilen hat ile beslenmeye başlanılmıştır. Mevcut durumda gerekli düzenlemeler yapılarak bölgenin kullanım ihtiyacının karşılanması için çalışmalar tamamlanmış ve sorun giderilmiştir" ifadesine yer verildi.


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Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor Okmeydanı Fetihtepe'de polis eşliğinde mahallelinin elektrik ve suları kesiliyor
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 gündür suların akmadığını söyleyen mahalleli sorunun çözülmesini istiyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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