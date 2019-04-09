Son Dakika Haberleri: 10 Günlük Bebeği Sokağa Terk Ettiler

10 Günlük Bebeği Sokağa Terk Ettiler

41 dakika önce

Van'ın Erciş ilçesinde bir evin duvarında terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu.

10 Günlük Bebeği Sokağa Terk Ettiler, System.String[]
Van'ın Erciş ilçesinde bir evin duvarında terk edilmiş 10 günlük bir bebek bulundu.

Edinilen bilgelere göre, Gölağzı Mahallesi'nde E.E. isimli vatandaş kendisine ait evin duvar kısmında sabah saatlerinde bir bebek bulduğunu 155 polis ihbar hattına bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, bebeği muhafaza altına alarak gerekli kontrollerin yapılması için Erciş Devlet Hastanesine getirdi. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, bebeğin 10 gün önce dünyaya geldiği ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi. Olayın adli makamlara iletilmesinin ardından polis ekipleri, bebeği terk eden kişi veya kişileri bulmak için tahkikata başladı. Hastanede tutulan bebeğin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Erciş İlçe Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi. - VAN
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 09:47 Kaynak: İHA
Sabah, Van, Erciş, 3. Sayfa
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