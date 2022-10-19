- 10 günlük esaret bitti: Şimdide yunuslarla başları belada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 10 gündür süren poyrazın etkisini kaybetmesinin ardından denize açılan balıkçılar, bu seferde ağlarını delen yunuslardan dert yanıyor.

Marmara Denizinde 10 gündür süren poyraz sebebiyle balıkçılar adeta limana kilitlendi. Poyrazın gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin ardından, balıkçılar 10 günün ardından yavaş yavaş denize açılmaya başladı. Denize açılan balıkçılar, gece boyunca denize ağ bırakıp balık avlamaya çalıştı. Balıkçılar, denizde bulunan yunusların avlanan balıkları yemek için denizin dibindeki ağlarına zarar verdiklerini ifade etti.

Süleymanpaşa Su Ürünleri İkinci Başkanı Hüseyin Oğuzlar yaptığı açıklamada, "Havanın kalkmasından sonra Allah'ın izniyle dün gece çıktık. Dün akşam ağları attık. Tabi yunusların bize verdiği zararı kimse bilmediği için yine boş dönmek zorunda kaldık. Ağlar yine paramparça yırtık halinde. Bu akşam yine çıkmaya niyetleniyoruz. 10 günü geçti bekliyorduk. Poyrazın sert esmesinden dolayı hiçbir arkadaş denize çıkamadı. Yunuslar, ağlara takılan balıkları yemek için ağları yırtıyorlar" diye konuştu.